Огромной исторической заслугой президента Ельцина стало сохранение единства России после распада Советского Союза. Об этом в интервью RTVI рассказал доктор исторических наук, профессор, сооснователь партии «Яблоко», посол России в США в 1992-1994 годах Владимир Лукин.

Как пояснил политик и дипломат, в то время были моменты, когда сохранение единства России казалось далеко не очевидным. Тогда имелось очень мало факторов, которые стимулировали бы интеграцию. Всеобщее расползание было трендом, и этот процесс захватил не только союзные республики, но и пространство внутри них.

«Вы помните все споры и дискуссии с Татарстаном, который с 1992 по 1994 год отказывался подписывать Федеративный договор? — сказал Лукин. — Вы помните обе чеченские войны, которые потом с большим трудом удалось остановить и наладить на Северном Кавказе хоть какой-то баланс?»

Собеседник RTVI отметил, что с большими ошибками и трудностями, но без чрезвычайных мер Ельцину удалось сохранить единство страны. По его словам, тогда в России не только благодаря Ельцину, но и в связи со многими обстоятельствами и деятельностью многих людей, установился режим относительного, но героического ненасилия и терпимости. Как считает Лукин, это сочетание — сохранение единства страны с труднейшим, но героическим ненасилием — требовало не меньшего мужества, чем иногда требует применение насилия.

«Бисмарк говорил, что такого рода ситуации в бурные времена разрешаются железом и кровью, — пояснил он. — У нас в начале 90-х годов и кровь была, и железом попахивало, но всё-таки по нашему большому российскому счету обошлось без большого насилия. Это тоже было важным достижением».

Лукин подчеркнул, что он всегда выступал за сохранение обновленного Советского Союза. Когда 12 июня 1990 года принимали Декларацию о государственном суверенитета России, во время обсуждения ее проекта он голосовал против пятого пункта, который утверждал приоритет российского законодательства над союзным. «Я уже тогда понимал, что этот пункт представляет собой взрывной механизм под фундамент единой страны», — резюмировал собеседник RTVI.

Федеративный договор был подписан 31 марта 1992 года представителями Российской Федерации с одной стороны и представителями субъектов Российской Федерации (кроме Татарстана и Чечено-Ингушетии) с другой. Ингушская Республика стала полноправным субъектом Российской Федерации 4 июня 1992 года. 15 февраля 1994 года президенты Российской Федерации и Татарстана Борис Ельцин и Минтимер Шаймиев подписали договор «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий». Основные положения Федеративного договора стали составной частью Конституции Российской Федерации, принятой на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года.