Президент США в 1993-2001 годах Билл Клинтон завидовал первому президенту России Борису Ельцину. Об этом в интервью RTVI рассказал доктор исторических наук, профессор, сооснователь партии «Яблоко», посол России в США в 1992-1994 годах Владимир Лукин.

Лукин подчеркнул, что личные отношения обоих президентов были очень хорошими. Отвечая на вопрос RTVI, уважал ли Клинтон своего российского коллегу, дипломат отметил, что отношение 42-го президента США к Ельцину было сложным — оно простиралось от иронии до восхищения и зависти.

«Я помню его [Клинтона] несомненные восхищение и зависть, когда во время очередного визита в США Борис Николаевич на итоговой пресс-конференции при нем очень презрительно высказался про американскую прессу».

Собеседник RTVI подчеркнул, что в 90-е годы американский президент не мог себе позволить ничего подобного. «Было заметно, как Клинтон завидует тому, что русский лидер, не сориентировавшись, может позволить себе такое сказать о свободной прессе», — вспоминает Лукин. — Теперь-то там всё возможно».

Упомянутый российским дипломатом эпизод произошел 23 октября 1995 года во время итоговой пресс-конференции Клинтона и Ельцина после их переговоров в Нью-Йорке о войне в Боснии и Герцеговине. Ельцин заявил собравшимся журналистам:

«Вы предрекли, что наша встреча, она сегодня провалится. Так вот, не первый раз я вам говорю, что вы провалились».

Переводчик не совсем корректно перевел фразу «вы провалились» как «you are a disaster», что на английском дословно означает «ты просто катастрофа», а на сленге звучит еще более грубо. После этого Клинтон зашелся в приступе безудержного хохота, в нарушение протокола похлопал Ельцина по плечу и, сдерживая смех и слезы, сказал журналистам: «Я надеюсь, что вы правильно всё это поняли».

Война в Боснии и Герцеговине началась весной 1992 года вскоре после распада Югославии. Она была прекращена после согласования в Дейтоне (США, штат Огайо) 21 ноября 1995 года и подписания в Париже 14 декабря 1995 года общего рамочного соглашения о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий в Боснии и Герцеговине.