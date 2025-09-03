По иску Генпрокуратуры Никулинский суд Москвы постановил конфисковать в доход государства активы, связанные с бывшим премьером Карачаево-Черкесии Владимиром Кайшевым. Общая стоимость изымаемого имущества оценивается почти в 42 млрд рублей, пишет РБК.

В перечень вошли ключевые предприятия: управляющая компания Пятигорского ипподрома (ООО «Насиб»), Пятигорский молочный комбинат, компания «Елизавета-минеральные воды» и агрофирма «Село им. Г.В. Кайшева». Помимо этого, государству передаются 35 нежилых объектов, 67 земельных участков, а также жилая недвижимость в Московской области и Ставропольском крае и автомобили.

В числе ответчиков по данному иску проходили сам Владимир Кайшев, а также несколько его близких родственников: бывшая супруга Нурет, брат Юрий и дочь Елена. Кроме них, как писал РБК, ответчиками были указаны директор по развитию Upro group Артем Мачульский, компания ООО «Понтос плаза» из Ессентуков и ее экс-руководитель, являющаяся племянницей Кайшева, Ирина Леонова.

Владимир Кайшев занимал пост председателя правительства Карачаево-Черкесии с 2008 по 2010 год. Впоследствии, с 2010 по 2016 год, он работал помощником полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, а в 2022 году был избран академиком Российской академии наук по Отделению сельскохозяйственных наук.

Согласно информации Генпрокуратуры, в период государственной службы Кайшев, «находясь в условиях конфликта интересов», систематически занимался предпринимательской деятельностью через подставных лиц. По информации источника РБК, он использовал в личных целях конфиденциальные данные о финансово-экономическом положении подведомственных предприятий.

До назначения главой регионального правительства Кайшев работал в Минсельхозе и Россельхознадзоре. Как сообщал собеседник РБК, эти должности позволили ему установить значительный контроль над агропромышленным комплексом Ставрополья и получать закрытые данные о предприятиях.

Используя это влияние, Кайшев, по словам источника издания, выявлял привлекательные активы, изымал их из публичной собственности и переоформлял на себя или своих доверенных лиц. В качестве примера собеседник РБК привел создание агрофирмы «Село им. Г.В. Кайшева».

Кайшев арестован в рамках уголовного дела о незаконном захвате АО «Кавминводы». Помимо него, по тому же делу под стражей находятся бизнесмен Евгений Куделя и директор департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития Игорь Храновский.