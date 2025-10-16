95-летний бывший военнослужащий из Северной Кореи, который провел более 40 лет в южнокорейской тюрьме за шпионаж, просит репатриировать его на родину. Агентство Yonhap пишет, что он пытался перейти границу пешком, но его не пропустили на территорию КНДР.

В августе уроженец Северной Кореи Ан Хак Соп и еще пять других заключенных обратились к правительству Южной Кореи с просьбой репатриировать их в КНДР. Позднее Хак Соп, не дождавшись ответа властей, попытался самостоятельно пересечь границу с Северной Кореей, однако его остановили пограничники.

Группа адвокатов затем направила официальный запрос в МИД Южной Кореи, в котором попросила правительство помочь вернуть мужчину на родину. Они заявили, что готовы полностью оплатить его поездку в Пхеньян через Владивосток или через Пекин. Юристы добавили, что Хак Сопа следует отправить домой в соответствии с Женевскими конвенциями.

Представители мужчины добавили, что если правительство не поможет ему уехать, Хак Соп проведет «акцию протеста» — оформит авиабилеты и попытается покинуть страну на самолете, не дожидаясь разрешения властей.

В МИД Южной Кореи ответили, что не возражают против репатриации мужчины, однако не могут ничего предпринять, не дождавшись позиции КНДР по этому вопросу. Представитель ведомства уточнил, что на данный момент власти Северной Кореи никак не отреагировали на просьбы мужчины.

Южнокорейское правительство также говорит, что государство стремится к тому, чтобы репатриировать «необращенных» заключенных, отбывающих длительные сроки, исходя из «гуманитарных и гуманистических соображений».

Ан Хак Соп участвовал в Корейской войне с 1950 по 1953 года на стороне на стороне КНДР. В год окончания боевых действий его взяли в плен солдаты Южной Кореи. Мужчина был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже. В обмен на освобождение ему и еще шести другим северокорейским пленным предлагали отказаться от коммунистических убеждений, однако они отказались и предпочли провести десятки лет в заключении.

В 1995 году мужчину помиловали. Через пять лет ему предложили вернуться в КНДР, однако он отказался, так как посчитал, что «не завершил свою миссию». Он рассказывал, что приехал в Южную Корею сражаться против присутствия США, но попал в тюрьму и «мог только отбывать срок».

По его словам, решение отказаться от репатриации далось ему очень тяжело.

«Как я мог вернуться, испытывая стыд? Если я хочу крикнуть «США, вон», я должен сделать это отсюда, а не с Севера. Вот почему я не вернулся… Либо я прогоню отсюда американцев, либо умру», — рассказывал мужчина.

В октябре в Пхеньяне прошел военный парад, на котором власти КНДР представили «самую мощную» межконтинентальную ракету «Хвасон-20». В разговоре с Al-Jazeera, военный эксперт назвал ракету «апофеозом амбиций Северной Кореи в сфере ядерного оружия большой дальности». Издание уточняет, что ее могут испытать уже в этом году.