В 1995 года мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак обсуждал с президентом России Борисом Ельциным возможность своего участия в будущих выборах главы государства. Об этом в интервью RTVI рассказал советник президента России в 1991-1993 годах Сергей Станкевич.

Как пояснил Станкевич, весной 1995 года он вместе с известным политиком Галиной Старовойтовой приехали к Анатолию Собчаку в Санкт-Петербург, чтобы убедить его выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 1996 года. Они считали, что Ельцин из-за низкой популярности, проблем со здоровьем и алкоголем рисковал их проиграть.

«Собчак нас внимательно выслушал и согласился с нашими аргументами, но подчеркнул, что он ни в коем случае не пойдет баллотироваться вопреки воле Ельцина, а всё с ним обсудит, — вспоминает Станкевич. — Летом 1995 года он сообщил нам, что откровенный разговор с Ельциным состоялся. По словам Собчака, Ельцин задал несколько уточняющих вопросов и ответил, что будет думать, а напоследок поблагодарил его за откровенность».

По словам собеседника RTVI, беседы Станкевича, Старовойтовой и Собчака прослушивали, и потом их распечатки положили на стол Ельцина с соответствующими пояснениями. В дальнейшем Станкевичу и Собчаку пришлось уехать за границу из-за уголовных преследований со стороны российских правоохранительных органов, которые через несколько лет были прекращены.

Собчак вернулся в Россию в 1999 году, а Станкевич — в начале 2000 года. Бывший советник Ельцина убежден, что их травля была лично санкционирована президентом. «В России без санкции первого лица такие серьезные вещи никогда не делаются», — подчеркнул он.

На выборах губернатора Санкт-Петербурга в июне 1996 года Анатолий Собчак потерпел поражение во втором туре и потерял свой пост. Он скоропостижно скончался в ночь с 19 на 20 февраля 2000 года во время поездки в Калининградскую область. Депутат Государственной Думы России Галина Старовойтова была убита в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года.