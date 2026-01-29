В 1992 году российская армия эвакуировала из Душанбе русское население и не позволила вооруженным исламистам захватить столицу Таджикистана и устроить там этнические чистки. Об этом в интервью RTVI рассказал советник президента России в 1991-1993 годах Сергей Станкевич.

По словам Станкевича, осенью 1992 года в Таджикистана сложилась отчаянная ситуация. Вооруженные формирования так называемой исламской оппозиции находились уже в пригородах Душанбе, а в самой столице Таджикистана проникшие туда террористические группы устроили резню местных чиновников и русских прямо на улицах.

«Была всеобщая паника, бухала артиллерийская канонада, все ожидали, что в город вот-вот ворвутся банды исламистов, — вспоминает Станкевич. — В разных местах вспыхивала стрельба. Приходили сообщения о росте числа жертв террора».

В этих условиях российские военные из расквартированной вблизи города 201-й мотострелковой дивизии организовали экстренную эвакуацию из таджикской столицы русского населения. Людей вывозили к железнодорожной станции в пригороде Душанбе. «Ее взяли под контроль, окружили со всех сторон бронетранспортерами, и затем оттуда в Россию отправляли эшелон за эшелоном», — пояснил политик.

«Но, к сожалению, бывало и так, что на подходе к этой станции бандитские формирования останавливали русских беженцев, грабили их и отправляли обратно чуть ли ни пешком, — добавил Станкевич. — Этих людей пришлось уже потом дополнительно спасать».

Как подчеркнул собеседник RTVI, ситуацию удалось переломить, когда по приказу Ельцина командующий российским войсками в Таджикистане генерал Эдуард Воробьев поднял в воздух вертолеты, с которых ракетно-пулеметным ударом уничтожили или рассеяли вступающие в Душанбе отряды исламской оппозиции.

Гражданская война в Таджикистане 1992-1997 годов — вооруженный межклановый внутриэтнический конфликт между сторонниками центральных органов власти и различными группировками в лице Объединенной таджикской оппозиции, последовавший за провозглашением независимости страны в результате распада СССР. Наиболее ожесточенное противостояние происходило с конца августа 1992 года по июль 1993 года, когда страна была фактически разделена на две части.

С лета 1993 года интенсивность конфликта пошла на спад, но отдельные стычки продолжались до примирения противоборствующих сторон 27 июня 1997 года. По официальным данным правительства Таджикистана, за 5 лет войны погибло свыше 60 тысяч человек, российские войска во время боевых действий потеряли 302 убитыми и 1583 ранеными.