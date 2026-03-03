Бывший замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын получил 11 лет колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере. Такое решение принял Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Экс-чиновник признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его знакомый Павел Мякишев осужден за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Суд назначил Кислицыну наказание со штрафом в размере двукратной суммы взятки (8 млн рублей), с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 10 лет.

Мякишев приговорен к 9 годам колонии строгого режима со штрафом 8 млн рублей и запретом занимать определенные должности сроком на 5 лет.

Как установил суд, в должностные обязанности Кислицына входило оказание содействия в разработке и реализации мер по повышению энергетической эффективности на территории муниципальных образований.

По версии следствия, в период с декабря 2022 года по апрель 2024 года чиновник, занимая указанную должность, получил от представителя юридического лица, занимающегося изготовлением светотехнического оборудования, через посредника свыше 1,9 млн рублей, что являлось частью взятки в общей сумме 4 млн рублей.

Оставшуюся сумму за посреднические услуги получил его знакомый Павел Мякишев. Деньги передавались за способствование в заключении с этой компанией контрактов на поставку электрического оборудования — как напрямую с подведомственными муниципалитетам предприятиями, так и через организации, победившие в открытых аукционах.

Чтобы выполнить взятые на себя обязательства, заместитель министра, используя авторитет занимаемой должности, в период с октября 2021 года по октябрь 2023 года лично обращался к главам четырех муниципальных образований и их заместителям с рекомендацией заключать с указанным юрлицом контракты на поставку светотехнического оборудования.