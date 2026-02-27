Одинцовский городской суд Московской области приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего руководителя футбольного клуба «Локомотив» и компании «Транстелеком» Сергея Липатова. Его признали виновным в организации убийства Игоря Фоминова, совершенного в 2002 году, пишет «Коммерсантъ». На тот момент Фоминов работал советником на общественных началах у первого заместителя министра путей сообщения Владимира Якунина, который впоследствии возглавил РЖД.

Приговор был оглашен 27 февраля. Судебное заседание продлилось менее двух минут — судья Зося Духновская зачитала только вводную и резолютивную части. Липатов признан виновным по статьям о подстрекательстве и пособничестве в убийстве. Наказание оказалось мягче, чем просило обвинение: прокурор запрашивал 12 лет лишения свободы.

В зале суда присутствовали сторонники Липатова, однако пообщаться с фигурантом им удалось лишь коротко. Услышав вердикт, осужденный заявил, что решение ему понятно, и поблагодарил судью. Адвокаты сообщили, что не планируют обжаловать приговор. По данным «Ъ», 63-летний Липатов намерен заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону специальной военной операции. Возраст позволяет ему служить до 65 лет. В случае получения государственной награды он может быть освобожден от отбывания наказания. Такой возможностью уже воспользовался один из киллеров Алексей Чеботарев, осужденный на 15 лет.

Следствием установлено, что в 2002 году Липатов, занимавший тогда должность гендиректора ООО «Гамма-Метод», заказал убийство своего бывшего заместителя за 200 тысяч долларов. Для этого он обратился к банде, состоявшей из бывших спецназовцев и силовиков. Группировку возглавляли экс-военнослужащий Павел Христев и начальник СОБР ГУ МВД по Центральному федеральному округу Артур Козлов. Козлов погиб в ДТП в 2006 году. По данным СКР, на счету этой банды не менее 40 убийств бизнесменов и криминальных авторитетов.

В организации преступления участвовала цепочка посредников. Экс-начальник отдела РУБОП ГУВД Москвы Леонид Ракогон обратился к пенсионеру ФСБ Олегу Михалеву, который связался с Павлом Христевым. Христев привлек бывших бойцов спецназа Алексея Чеботарева и Николая Трушкова.

Вечером 15 марта 2002 года Фоминов ехал на дачу в поселок Аграрник под Одинцово. На дороге его поджидали киллеры. Чеботарев остановил машину жертвы под предлогом, что хочет спросить дорогу, после чего расстрелял Фоминова из пистолета. Раненый успел доехать до дома, но скончался до приезда полиции.

Заказчика удалось привлечь к ответственности спустя более чем 24 года. Решающими стали показания соучастников, заключивших досудебные соглашения. Чеботарев, Ракогон и Михалев осуждены на сроки от 8 до 15 лет. Дело Трушкова пока не рассмотрено.

Липатов признал вину. Он объяснил, что заказал убийство из мести. По его словам, Фоминов, получив повышение в министерстве путей сообщения, требовал с него ежемесячную дань в 50 тысяч долларов и проценты от контрактов. В суде Липатов заявил о раскаянии. Он попросил прощения у семьи погибшего и перечислил им 1 миллион рублей.

Дело предполагаемого главаря банды Павла Христева и еще 11 фигурантов будет рассматривать суд присяжных. Заседания пройдут во 2-м Западном окружном военном суде в марте. Предыдущая коллегия присяжных, отобранная в феврале, распалась, так и не приступив к слушаниям.