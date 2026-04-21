Пресненский районный суд Москвы 21 апреля приговорил бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина к пяти годам колонии строгого режима за мошенничество в особо крупном размере. Защита пообещала обжаловать вердикт.

По версии следствия, в период с ноября 2021 по июнь 2022 года Гендин в составе организованной группы обманом похитил у гендиректора ООО «Лойер Консалтинг» Марианны Аваковой около 100 млн рублей. Он убедил потерпевшую, что благодаря личным связям с высокопоставленными чиновниками может за вознаграждение обеспечить получение разрешений на градостроительные работы на нескольких участках в Москве.

Как отмечает «Коммерсантъ», в действительности такими возможностями он не располагал и выполнять обязательства не намеревался. Авакова часть денег передала наличными, остальные несколькими траншами перечислила на счета подконтрольных Гендину структур.

В прениях гособвинитель просила назначить семь лет колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей. Защита настаивала на оправдании, утверждая, что умысла на хищение не было: по словам адвокатов, в деле фигурировали реальные договоры и проводились реальные работы, а доказательств ущерба следствие не представило. «Это гражданско-правовой, а не уголовный спор», — настаивала защита.

Суд приговорил Гендина к пяти годам строгого режима, иск потерпевшей оставил без рассмотрения — его можно подать в гражданский суд. Арест с имущества осужденного снят. Вину он не признал. «Защита обжалует приговор», — сообщил ТАСС адвокат Гендина Владимир Шелупахин.

В июне 2017 года Тверской районный суд Москвы приговорил его также к пяти годам — за хищение средств бывшего сенатора от Брянской области Сергея Калашникова. Впоследствии Гендин был освобожден от отбытия наказания по состоянию здоровья, а в апреле 2024 года с него сняли судимость.

В сентябре 2025 года Таганский районный суд столицы приговорил его к шести годам за хищение 3,8 млн рублей у московского Союза адвокатов МЭКА, однако Мосгорсуд этот приговор отменил в связи с истечением сроков давности.