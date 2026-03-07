На Бали задержали мужчину и женщину из России по подозрению в производстве наркотиков, пишет Antara. В Национальном агентстве Индонезии по борьбе с наркотиками (BNN) заявили, что это самая крупная нарколаборатория, которую когда-либо удавалось обнаружить.

Речь идет о крупной лаборатории по производству мефедрона. В материале говорится, что агентство проводило расследование с января при участии таможенных и акцизных служб, а также иммиграционных властей. После длительного наблюдения лабораторию обнаружили 5 марта на вилле The Lavana De’Bale Marcapada в округе Гианьяр.

Власти изъяли 7,3 кг мефедрона в виде кристаллов и жидкого раствора. Также были конфискованы различные химические вещества и лабораторное оборудование, применявшееся при производстве: цифровые весы, респираторные маски, стеклянные колбы и магнитные мешалки.

Задержанные жили на Бали с января 2026 года. По данным BNN, они принимали активное участие в изготовлении и распространении синтетического наркотика — и для сокрытия незаконной деятельности арендовали несколько вилл на острове.

Во время допроса мужчина сообщил, что ранее служил в подразделении российской военной разведки, но покинул службу по состоянию здоровья. Женщина, как установили следователи, изучала биологию в России. Предполагается, что полученные ею знания могли быть использованы для изготовления запрещенных веществ.