Газоснабжение на части омских промышленных предприятий будет приостановлено из-за возгорания на подземном участке магистрального газопровода, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко. Он уточнил, что восстановление газоснабжения произойдет не позднее чем через сутки.

Глава региона добавил, что сейчас пожар локализован, жителям Омского района и других муниципалитетов ничего не угрожает. Пострадавших при этом нет.

«Часть промышленных предприятий от газа отключена. Задача в ближайшее время восстановить газ в постоянной схеме. По информации специалистов “Газпрома”, срок восстановления займет до суток», — сообщил Хоценко.

Некоторые предприятия в текущий момент все равно получают газ по резервным каналам доставки, рассказал губернатор. Он уточнил, что на котельных сейчас сформировано аварийное топливо.

Утром 18 ноября Хоценко сообщил об аварии на участке подземного магистрального газопровода-отвода в районе поселка Ростовка, которая привела к утечке газа и возгоранию. Как писало издание «СуперОмск», взорвался газ из трубы диаметром 50 мм. Расстояние до ближайшего строения составляет около 300 м.

Позднее ТАСС со ссылкой на региональное МЧС написал, что взрыв произошел на газораспределительной станции. В ликвидации пожара участвует 18 сотрудников спасательных служб и четыре единицы техники.

В УФСБ по региону также рассказали агентству, что причиной возгорания стали ремонтные работы на наземном участке газопровода.

«В поселке Ростовка в ходе проведения ремонтных работ на газопроводе произошло возгорание газа. Горение локализовано. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины инцидента выясняются», — уточнили в ведомстве.

Следственный комитет по региону в свою очередь отчитался о начале проверки по факту возгорания на участке газопровода. Сейчас следователи выехали на место для выяснения обстоятельств произошедшего.