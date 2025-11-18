В Омской области в поле у поселка Ростовка произошло возгорание, сообщил в телеграм-канале глава региона Виталий Хоценко. На месте работают специалисты оперативных служб.

Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. Согласно одной из версий, произошла утечка газа из газопровода.

«На месте работают специалисты оперативных служб. Причины выясняются правоохранительными органами», — добавил Хоценко.

Как рассказали SHOT жители Ростовки, они услышали мощный взрыв в квартале Врубелево.

«Зарево от сильного пожара видно за несколько километров, а громкий звук был слышен в соседних населенных пунктах», — сообщает телеграм-канал.

«СуперОмск» пишет, что, на месте работают четыре пожарных расчета.

«Предварительно, случился хлопок газа из трубы диаметром 50 мм. Газ перекрыт, происходит выгорание оставшегося газа. До ближайшего строения около 300 метров», — отмечает издание.

