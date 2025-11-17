Тротиловую шашку, найденную на газопроводе около подстанции в инновационном центре Сколково на прошлой неделе, установили охранники предприятия. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, начальник охраны и двое его подчиненных рассчитывали получить премию за обнаружение взрывного устройства, которое сами же и установили. Привязав шашку к трубе, они вызвали спецслужбы.

Мужчин вычислили и задержали, им предстоит арест по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатки.

Взрывотехники 14 ноября обезвредили тротиловую шашку возле подстанции «Медведевская». По данным Shot, устройство было установлено на газораспределительном пульте на улице Алессандро Вольта.

Мощность шашки составляла 200 г в тротиловом эквиваленте. Людей эвакуировали из района обнаружения взрывчатки. Официальных сообщений об инциденте не поступало.