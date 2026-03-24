Утром 24 марта в своем доме на Рублевке был задержан 49-летний предприниматель Сергей Малофейкин — бывший член генсовета «Деловой России» и создатель нейросети VIJU, пишет «Коммерсантъ». Предприниматель проходит по делу об организации преступного сообщества, обналичившего более 2 млрд рублей.

По информации газеты, при обыске у Малофейкина изъяли крупные суммы наличных в разной валюте, коллекцию брендовых часов и телефон Vertu. Сам дом и три машины — два китайских автомобиля и Tesla — описали в счет возмещения ущерба.

«Малофейкина под конвоем отправили в Иваново, где региональное полицейское следствие уже несколько месяцев под контролем областной прокуратуры разбирается с деятельностью группировки обнальщиков», — говорится в статье.

Всего по делу, как уточняет «Ъ», задержаны 15 человек. В их числе — выходец из Чечни, прикрывавший бизнес от криминальных наездов, директор частного охранного предприятия, отвечавший за безопасность и связи с силовиками, а также мелкие предприниматели, занимавшиеся перевозкой наличных и теневой бухгалтерией.

Всем вменяют организацию преступного сообщества или участие в нем (ст. 210 УК), незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК) и неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК). Часть фигурантов, осознав, что только по ст. 210 грозит от 12 до 20 лет, пошла на сотрудничество со следствием — и именно они назвали Малофейкина лидером ОПС. По их словам, он курировал в сообществе группу правового регулирования и группу по привлечению клиентов.

Фигуранты дела, как пишет газета, использовали несколько схем.

«Главной из них с 2023 года являлись обнальные услуги для десятка юридических лиц, связанных с ПАО «Группа компаний “Самолет”». И если для обычных клиентов, по версии следствия, теневые банковские операции обходились в 10—15%, то для строителей они доходили до 20%. Чуть менее прибыльным был вывод средств в ОАЭ и Сингапур с использованием криптовалюты», — уточняется в материале.

По уже доказанным эпизодам теневой оборот превысил 2 млрд рублей, а доход участников группировки составил свыше 300 млн рублей, утверждает издание.

Сергей Малофейкин — преподаватель истории и юрист, позднее получил две степени МВА по маркетингу и деловому администрированию. В 2005 году основал ГК «НСК Евросервис», оказывавшую услуги предприятиям ритейла и общепита. В 2015—2017 годах был бизнес-послом «Деловой России» в Таиланде, затем вошел в генсовет организации — из которого вышел в 2020 году. В 2022 году Малофейкин заключил соглашение с ГК «Самолет» о внедрении своей нейросети VIJU для мониторинга строительных кранов и контроля техники безопасности на стройплощадках.

На момент задержания он являлся совладельцем двух компаний: «Евромедсервис» (доля 97%, доход за 2024 год — 627,2 млн рублей) и ИАС (33,4%, доход — 169,6 млн рублей). Учитывая тяжесть обвинений и связи фигуранта в деловом мире и органах власти, следствие рассчитывает на заключение его под стражу.