Самым популярным у россиян анимационным персонажем оказался Чебурашка, который 20 августа празднует свой «день рождения». Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Дзен.Новости» (имеются в распоряжении RTVI).

Любимым Чебурашку назвали 18% респондентов. На втором месте оказались герои студии DreamWorks, например, персонажи мультфильмов «Шрек» или «Как приручить дракона» (17%), на третьем — Заяц и Волк из «Ну, погоди!» (14%).

Также в список любимых в России анимационных персонажей попали Микки Маус, Дональд Дак и другие герои Disney (13%), кот Матроскин (9%), Винни-Пух (7%), Дядя Федор (6%), а также герои «Смешариков» (Нюша, Лосяш, Копатыч и Бараш).

При этом лишь 10% россиян нашли в себе черты Чебурашки. Большинство опрошенных ассоциировали себя с котом Матроскиным (29%) или персонажами мультфильма «Шрек» (18%). 16% респондентов выбрали Микки-Мауса и Дональда Дака, а 13% — Винни-Пуха. 8% ближе всего по характеру персонажи из «Смешариков», а 6% видят себя в образе Дяди Федора.

36% участников опроса выбрали своего фаворита за яркую индивидуальность. Еще 30% отметили, что их привлекают истории, в которых участвует любимый персонаж. Для 25% респондентов важно связанное с выбранными героем чувством ностальгии. А 23% ценят персонажей, отражающих их собственные качества или мечты.

33% россиян не придают значения национальной принадлежности анимационных персонажей. 26% предпочитают отечественных героев. Еще 16% выбирают персонажей из российских мультфильмов из-за ностальгии по детству.

Из жанров в анимации россияне чаще всего выбирают комедию и юмор (42%), фантастику и приключения (28%), мюзиклы и музыкальные мультфильмы (27%). Почти каждый пятый (20%) обращается к анимации с образовательной и развивающей функцией. Меньшей популярностью пользуются драматические мультфильмы (15%), исторические и биографические (10%), а также детективы (7%).

Опрос был проведен в августе 2025 года, в нем приняли участие 1209 респондентов из разных регионов России.