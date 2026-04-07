Шейх-Мансуровский районный суд Грозного признал террористическими организацию «Чеченская Республика Ичкерия»* («ЧРИ»*) и 29 ее подразделений в 14 европейских странах. Тем же решением их деятельность запрещена на территории России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Суд вынес такое постановление на основании доказательств, представленных ФСБ и Генпрокуратурой России, говорится в релизе.

Там отмечено, что «ЧРИ»*, созданную в Чечне в 1991 году, с 2007 года возглавляет лидер чеченских сепаратистов Ахмед Закаев, который находится в международном розыске за причастность к терроризму и скрывается в Великобритании.

После начала военной операции на Украине члены организации участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ и убийствах российских военнослужащих и мирных жителей, а также задействованы при проведении диверсионно-террористических акций в Белгородской и Курской областях России, указывает спецслужба.

Против Закаева в 2022 году в Чечне возбудили уголовное дело по обвинению в том, что он создал на территории Украины террористическое сообщество «Отдельный батальон особого назначения министерства обороны Чеченской Республики Ичкерия* в составе иностранного легиона Украины» для участия в военных действиях на стороне ВСУ. Позднее к этому были добавлены другие обвинения, фигурантом также стал Мурад Юсупов, которому, по данным российских силовиков, Закаев передал руководство сообществом. В 2025 году Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил Закаева к 20 годам заключения, Юсупова — к 19-ти.

ФСБ в этой связи предупредила россиян об уголовной ответственности за содействие «ЧРИ»*, которая предусматривает лишение свободы «вплоть до пожизненного». Силовики пообещали установить всех причастных к деятельности запрещенной организации.

На момент публикации этого материала в имеющемся на сайте ФСБ Едином федеральном списке организаций, признанных в России террористическими, значатся следующие: «Правительство Чеченской Республики Ичкерии в изгнании»* и Движение «Единая Сила» объединенной диаспоры Чеченской Республики Ичкерия*.

* организация признана террористической, ее деятельность на территории России запрещена