Китай не согласен со взглядами «технологического фатализма» в вопросе развития искусственного интеллекта, но одновременно с этим считает недопустимым бесконтрольное развитие в сфере ИИ. Об этом заявил «Ленте.ру» чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Китай придерживается концепции «человек превыше всего, а ИИ — во благо». Мы выступаем за минимизацию потенциальных рисков в сфере искусственного интеллекта с опорой на многостороннее сотрудничество, управление рисками и применение прозрачных и отслеживаемых технологических подходов», — отметил он.

Ханьхуэй уточнил, что Китай движется строго по тому пути развития технологий, который даст возможность гарантировать безопасность, управляемость и совместное управление наравне с открытостью и инновациями в этой сфере.

Представитель КНР также обратил внимание на крайнюю степень важности, которая отличает вопросы выработки необходимых этических норм, правовых рамок и системы управления, а также призвал неизменно придерживаться принципа равной важности «развития» и «безопасности».

Ханьхуэй также отметил, что Китай ставит на «стратегическую высоту» содействие долгосрочному развитию страны и прогрессу человеческой цивилизации, рассматривая искусственный интеллект как «ключевую силу, направляющую новую революцию в науке и технологиях».

«В опубликованном правительством Китая «Плане развития искусственного интеллекта нового поколения» четко указано: к 2030 году страна должна стать мировым лидером в области теории, технологий и применения искусственного интеллекта, а также мировым центром инноваций в области ИИ», — добавил он.

По его словам, в «плане развития» на 2021-2025 годы искусственный интеллект рассматривается как первое из передовых направлений цифровой экономики.

«В то же время любая технология имеет две стороны, и основной вопрос заключается в том, как человечество установит правила и осуществит эффективное управление», — добавил посол.