Советская и российская актриса Валентина Шарыкина умерла в возрасте 85 лет, сообщили 23 ноября в Театре Сатиры, где она всю жизнь служила. Телезрителям она запомнилась в роли пани Зоси в юмористической передаче «Кабачок “13 стульев”», которая выходила в СССР с 1966 по 1980 год.

«Это печальное событие для всего коллектива Театра сатиры. <…> Верный и надежный друг, невероятно щедрый человек широкой души, — так говорят о Валентине Дмитриевне друзья и коллеги по цеху», — говорится в сообщении театра.

Шарыкина была принята в труппу сразу после выпуска из Щукинского училища в 1962 году. Сама актриса называла его своим «домом, отдушиной и счастьем всей жизни».

«Спасибо Вам за то тепло и самоотдачу, с которой вы служили искусству и зрителю. Светлая память», — написали в театре и выразили соболезнования родным и близким артистки.

Voice пишет, что Шарыкина умерла в одной из столичных клиник. По информации «СтарХита», она в последнее время боролась с тяжелой болезнью. Предварительно, прощание с ней пройдет 25 ноября, сообщает журнал.

Валентина Шарыкина родилась 25 февраля 1940 года, ее бабушка и мама были польками по национальности, говорится на сайте Музея истории Иркутска — города, где прошли ее детство и юность. При этом местом рождения и сайт музея, и некоторые другие источники, включая «Википедию», называют Киев, хотя сама актриса говорила, что родилась в Свердловске (ныне Екатеринбурге).

«Я ведь родилась в Свердловске, и во время войны мы буквально пухли от голода. <…> Бабушка всю жизнь провела в Киеве, я тоже несколько лет жила в этом городе, даже в школу ходила», — вспоминала Шарыкина в интервью 2015 года.

В ее творческой биографии — около 80 ролей на сцене, а также на телевидении и в кино. Многие постановки с участием Шарыкиной входят в «Золотой фонд» Сатиры: это и «Кабачок “13 стульев”», и «Женский монастырь», и «Бешеные деньги», и «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

В театре отмечают, что актрисе «с одинаковым успехом удавалось воплотить на сцене и характерных комедийных героинь, и лирических красавиц». Она сыграла в таких известных фильмах 1960-1970-х, как «Июльский дождь», «Старшая сестра», «Майор “Вихрь”», «Приваловские миллионы», «Дети Ванюшина».

В новом веке Валентина Шарыкина сыграла генеральшу Иволгину в «Даун Хаусе», появилась в нескольких сериях «Возвращения Мухтара» и по одному разу в сериалах «Воронины» и «Счастливы вместе». Одной из последних работ актрисы стал комедийно-детективный сериал «Старые кадры» с Марией Шукшиной в главной роли, вышедший в 2020 году.

В 1976 году за роль пани Зоси Шарыкина удостоилась почетного звания заслуженного деятеля культуры Польши, а в 1981-м получила звание заслуженной артистки РСФСР (на сайте Театра Сатиры указано, что она заслуженная артистка России).