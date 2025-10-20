Челябинская областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1 намерена зарегистрировать в Ропатенте товарный знак «Кукух». Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на сервис Rusprofile.

Если знак зарегистрируют, медучреждение будет использовать его для различных видов терапий, консультаций, реабилитации, услуг медсестер на дому и стационаров.

В июне челябинская психоневрологическая больница представила игрушечных «кукух» в качестве своего символа. Учреждение показало несколько плюшевых птиц в разных образах, каждая из которых связана с конкретным отделением клиники. Игрушка в белом халате была вдохновлена образом главврача Михаила Козлова.

Сам Козлов объяснил, что зачастую психические расстройства ассоциируются у людей именно «с кукушечкой». Как писало ИА «Первое областное», задача игрушечного талисмана — развеять мифы о психиатрии и показать, что психиатрическая служба позитивна и открыта людям.

