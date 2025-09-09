Роспатент официально отказал российскому исполнителю Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака «Я русский», пишет РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

В документах сказано, что такое решение было принято в конце августа, отказ получен по обеим заявкам на регистрацию товарного знака «Я русский». В марте 2025 года Роспатент дал музыканту 6 месяцев, чтобы он направил пояснения и комментарии для возможной регистрации знака.

О том, что Shaman подал две заявки на регистрацию бренда «Я русский» в Роспатент, 16 октября сообщило агентство «Москва». В числе брендируемых товаров и услуг — водка, кафе и рестораны, салоны красоты, проведение мастер-классов, организация шоу-программ, продукты питания, одежда, ювелирные изделия, игрушки для взрослых и медицинские товары, писал ТАСС.

После этого заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что Дронову нужно запретить регистрацию товарного знака «Я русский» для производства алкоголя под таким брендом. По словам депутата, патриотизм Shaman не является образцовым, в то время как настоящими патриотами, сказал Милонов, являются участники военной операции на Украине.

Позже Дронов пояснил РИА Новости, что подал документы в Роспатент для того, чтобы привлечь внимание предпринимателей и недоброжелателей, которые используют название песни в корыстных целях.