Бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича будут судить заочно по обвинению в получении взяток на сумму более 3,2 миллиарда рублей. Уголовное дело передано в суд, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Процесс будет проходить в отсутствие фигуранта, так как он давно проживает в Великобритании.

Вместе с Юревичем по делу проходит его бывший советник Александр Москалюк, которому инкриминируют посредничество во взяточничестве. Он также находится за границей — в Израиле, поэтому в отношении него дело также будет рассматриваться заочно.

По версии следствия, с мая 2010 по январь 2014 года Юревич получал откаты от представителей дорожных предприятий за содействие в заключении госконтрактов на ремонт и содержание региональных трасс. Кроме того, в 2012 году через Москалюка он получил 26 миллионов рублей от тогдашнего министра здравоохранения области Виталия Тесленко за общее покровительство.

При обыске у экс-губернатора обнаружили оружие, которое он хранил незаконно. Как уточняет «Коммерсант», речь идет о револьвере системы Смита-Вессона. Это стало основанием для дополнительного обвинения по статье о незаконном обороте оружия.

Тесленко, фигурировавший в деле как взяткодатель, ранее был приговорен Ленинским райсудом Челябинска к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 300 миллионов рублей.

В ходе следствия сотрудники УФСБ по Челябинской области выявили имущество обвиняемых стоимостью более 700 миллионов рублей. На него наложен арест, активы пойдут на возмещение ущерба.

Ранее по искам Генпрокуратуры у Юревича, экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и их родственников конфисковали в доход государства крупнейший макаронный холдинг «Макфа» стоимостью 46 миллиардов рублей, а также доли в 33 предприятиях.

В 2025 году с бывших владельцев дополнительно взыскали более 19,7 миллиарда рублей дивидендов, которые надзорное ведомство сочло имеющими коррупционное происхождение.