Стресс — естественная реакция организма. Он помогает справляться с трудностями, концентрироваться и защищаться.

Но если напряжение не проходит неделями и месяцами, возникает хронический стресс — состояние, когда организм постоянно живет «на пределе». Это не просто усталость, а фактор, который способен влиять на здоровье, психику и даже поведение.

Чем опасен хронический стресс

Когда стресс становится постоянным, в крови повышается уровень гормонов — кортизола и адреналина. Они поддерживают организм в состоянии боевой готовности, но со временем приводят к истощению.

-Сердце и сосуды. Повышается давление, растет риск инфаркта и инсульта.

-Мозг. Нарушается концентрация, появляется тревожность, раздражительность, апатия.

-Сон. Хронический стресс сбивает циркадные ритмы — уснуть и выспаться становится трудно.

-Иммунитет. Организм хуже противостоит инфекциям, обостряются хронические болезни.

-Метаболизм. Замедляется обмен веществ, повышается тяга к сладкому, растёт вес.

По данным Всемирной организации здравоохранения, длительный стресс связан с повышением риска более чем 50 различных заболеваний — от гипертонии до диабета и депрессии.

Как распознать хронический стресс

Иногда человек даже не замечает, что живет в постоянном напряжении.

Вот несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:

-частая усталость без видимых причин;

-нарушение сна (трудно заснуть, частые пробуждения);

-головные боли, скачки давления, боли в спине или животе без очевидных заболеваний;

-раздражительность, вспышки гнева, тревожность;

-потеря интереса к привычным делам, ощущение «опустошенности»;

-бесконтрольное переедание или потеря аппетита.

Если такие симптомы сохраняются больше двух недель — стоит задуматься о том, что организм подает сигналы перегрузки.

Как минимизировать стресс

Полностью исключить стресс невозможно — но можно помочь телу и психике восстановиться.

1. Контроль дыхания

Глубокое медленное дыхание активирует блуждающий нерв и снижает уровень кортизола.Попробуйте технику: вдох на 4 счёта — выдох на 6. Делайте 2—3 минуты несколько раз в день.

2. Движение

Физическая активность — природный антидепрессант.Даже 30 минут ходьбы в день помогают организму «сжечь» стрессовые гормоны и выработать эндорфины.

3. Режим сна

Сон — главный инструмент восстановления. Ложитесь спать в одно и то же время, не используйте гаджеты за час до сна, проветривайте комнату.

4. Эмоциональная разгрузка

Разговаривайте о том, что тревожит, с друзьями, семьей или психологом. Эмоции, которые проговариваются, перестают разрушать изнутри.

5. Перерывы и отдых

Регулярные короткие паузы на работе, прогулки без телефона и даже пять минут тишины помогают снизить уровень напряжения.

6. Природа и хобби

Контакт с природой, творческие занятия, музыка или спорт помогают нервной системе восстановить баланс.

Хронический стресс нельзя игнорировать. Это не признак слабости, а сигнал организма о перегрузке.Постепенные изменения в образе жизни, внимание к себе и при необходимости — помощь специалиста, помогут вернуть ощущение контроля и спокойствия.