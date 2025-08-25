В 2028-2029 годах на Казанском авиационном заводе (КАЗ) будут выпускать по 20 пассажирских самолетов Ту-214 в год. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает «БИЗНЕС Online».

«Где-то в 2028—2029 году мы будем выпускать 20 машин в год, Ту-214. Я не говорю про военные — это отдельное дело», — сказал он на церемонии награждения почетных граждан Казани.

Чемезов назвал развитие пассажирской авиации «немаловажной задачей», стоящей перед «Ростехом».

«Россия огромная, и ей нужны самолеты, благодаря которым бы могли дать возможность нашим гражданам перемещаться из одного конца в другой, то есть от Калининграда до Владивостока», — пояснил гендиректор госкорпорации.

Ранее Чемезов заявил, что «Ростех» в ближайшие годы намерена поставить «Аэрофлоту» 11 Ту-214. В марте Минпромторг сообщил, что объем заказов на этот самолет составляет 30 машин.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин поручил определиться со сроками выпуска отечественных воздушных судов, в том числе «для импортозамещенных версий хорошо известных моделей Ту-214 и Ил-96—300». «Важно, чтобы итоговые экономические и летно-технические характеристики новой российской техники соответствовали параметрам, которые согласованы с авиакомпаниями», — сказал глава правительства.

В середине июля представитель «Туполева» сообщил, что компания готова на подписание новых контрактов по Ту-214 с поставкой не ранее 2027 года. По его словам, это связано с высокой загруженностью по оборонным контрактам, передает ТАСС.

В ноябре 2024 года Ту-214 с новыми российскими комплектующими совершил первый полет, он продлился 1 час 10 минут.