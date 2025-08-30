Чемпион мира по боевому самбо Велимурад Алхасов 29 августа устроил стрельбу около торгового центра «Этажи» на пересечении проспектов Гамидова и Имама Шамиля в Махачкале. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

По данным канала, спортсмен находился в ТЦ вместе с женой. Примерно в 18:30 мск у него произошел конфликт с другим мужчиной. Ссора завершилась тем, что Алхасов вытащил травматический пистолет и выстрелил в противника по меньшей мере два раза, утверждает Mash.

Затем Алхасов покинул место происшествия вместе с супругой. В результате ЧП пострадавших нет.

Спортсмена задержали и доставили в Ленинский ОВД. Ему грозит уголовное преследование по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Глава пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева рассказала о причинах стрельбы. По ее словам, Алхасову не понравилось, как незнакомец смотрел на его жену, одетую в никаб.

Велимурад Алхасов — профессиональный самбист и боец MMA. Он родился 3 декабря 1990 года в Махачкале. В 2013 и 2014 годах он занимал третье место на чемпионатах России по боевому самбо, в 2016 году стал чемпионом. В смешанных единоборствах Алхасов одержал восемь побед в 10 схватках. Два раза он победил нокаутом, одни раз удушающим приемом. В одном бою ему было засчитано поражение раздельным решением. Также Алхасов является обладателем Гран-при Absolute Championship Akhmat в наилегчайшем весе.