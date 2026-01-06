Молодая россиянка умерла на Шри-Ланке от лихорадки денге, сообщает телеграм-канал SHOT. По данным «Российской газеты», 33-летняя Ирина Кузнецова была фотографом, но работала в кафе.

Девушка родилась в Магнитогорске, в 2014 году окончила местный университет, а потом перебралась в Москву. Несколько лет назад она переехала на Шри-Ланку.

На родине Кузнецова занималась арт-проектами, связанными с фотографией, а после релокации устроилась работать арт-директором в ресторан ланкийского города Галле. РГ пишет, что россиянка «работала в Унаватуне в кафе Moments».

Знакомые Ирины рассказали, что симптомы болезни появились у нее 21 декабря. Сначала девушка решила, что у нее пищевое отравление, поэтому пыталась лечиться сама и обратилась к медикам только через два дня. Ее положили в больницу Галле, где диагностировали лихорадку денге.

По словам друзей Кузнецовой, после госпитализации у нее начались осложнения. Они также утверждают, что во время лечения россиянке «через трубку для диализа занесли сепсис» — то есть, по всей видимости, у нее началось заражение крови. За сутки до Нового года, 31 декабря, Ирина скончалась.

Лихорадку денге вызывает вирус, распространяемый комарами в тропиках и субтропиках. Его симптомы напоминают грипп — это высокая температура, слабость, тошнота и рвота, сильные боли в мышцах и суставах, головные боли с локализацией в глазах, увеличение лимфоузлов и покраснение слизистой глотки. Характерным проявлением является зудящая сыпь, но она возникает не у всех больных. Особо опасны осложнения лихорадки денге вплоть до геморрагического шока и внутренних кровотечений, отказа органов и неврологического поражения мозга.

В марте 2025 года телеграм-канал SHOT сообщал о вспышке лихорадки денге среди нескольких десятков российских туристов на Бали (Индонезия). По его данным, за три месяца в туристических районах острова было зарегистрировано около 6 тысяч случаев заражения.

В памятке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о лихорадке денге указано, что для ее лечения категорически не рекомендуется принимать нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен) и ацетилсалициловую кислоту (аспирин) из-за риска возникновения внутренних кровотечений. При течении болезни без осложнений пациентам обычно прописывают парацетамол и поддерживающую терапию от обезвоживания.