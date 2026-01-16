Гашама Танрывердиева, которого российская сторона обвиняет в мошенничестве на более чем 850 млн рублей, экстрадировали из Черногории. Соответствующий запрос направляла Генпрокуратура России.

Следствие установило, что в период с февраля по сентябрь 2023 года Танрывердиев вместе с сообщниками заключил с лизинговой компанией договоры на приобретение тракторов и самосвалов. Злоумышленники получили транспортные средства, но платеж за них не внесли. В результате финансовой организации был нанесен ущерб на более чем 850 млн рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк также сообщила об экстрадиции гражданина третьего государства из Черногории в Россию. По ее данным, аферист, действуя по предварительному сговору с группой лиц, получил во временное пользование 131 трактор от арендодателей из Ставрополья. Вместо того, чтобы вернуть транспортные средства владельцу, подозреваемые продали их неустановленным лицам. По данным Волк, финансовая компания получила ущерб в более чем 280 млн рублей.

В ноябре 2023 года против Танрывердиев возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), но он скрылся за границей. Пятигорский городской суд Ставропольского края заочно избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

В марте 2024-го Танрывердиева объявил в международный розыск, а в мае 2025-го задержали на территории Черногории по запросу российской стороны. В январе 2026-го в аэропорту города Подгорицы подозреваемого передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.

В октябре Россия экстрадировала в Азербайджан четырех граждан, обвиняемых в совершении преступлений. Азербайджанская Генпрокуратура уточнила, что у следствия имелись обоснованные подозрения в их причастности к преступлениям, предусмотренным Уголовным кодексом страны. После того как они скрылись от следствия, их объявили в международный розыск.