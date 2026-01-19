Коровы могут не только часами жевать траву и смотреть в одну точку — они относятся к редкой группе животных, способных к сложному использованию инструментов, наравне с человеком и шимпанзе. Это доказала живущая на австрийской ферме корова Вероника. которой посвящена целая статья в авторитетном журнале Current Biology.

Одним из направлений исследований, которые проводят зоологи, изучающие когнитивные особенности животных, является их способность использовать инструменты. Этим свойством обладают многие животные, и не только приматы. Несмотря на то, что одомашнивание крупного рогатого скота произошло еще 10 тыс. лет назад, связанные с ним исследования обычно касаются прикладных аспектов, таких как здоровье и производительность, и мало затрагивают область сознания — считается что крупных открытий тут ожидать не стоит.

Однако это представление может в корне изменить корова Вероника бурой швицкой породы, которая живет у австрийского фермера Витгара Вигеле. Веронику держат не с целью производства молока или мяса, ее воспринимают, как члена семьи. Более десяти лет назад хозяин обратил внимание, что иногда Вероника может поднимать с земли палки и чесать ими себя.

Поведение Вероники обратило на себя внимание ученых, когда хозяин отослал видео с ней Алис Ауэрсшперг, специалисту по когнитивным исследованиям из Венского университета ветеринарной медицины. «Когда я увидела кадры, то сразу стало ясно, что поведение было не случайным. — Это был полноценный пример использования инструментов видом, который редко изучался с точки зрения сознания».

Заинтересовавшись этим наблюдением, Ауэршперг с коллегой приехала на ферму и провела несколько десятков контролируемых экспериментов с коровой. Перед коровой клали на землю обыкновенную деревянную швабру, каждый раз располагая ее случайным образом. «Мы предположили, что она будет доставать труднодоступные части тела и чаще использовать щетку, чем острый конец», — говорится в исследовании. Всего было записано 76 эпизодов использования швабры. Вероника поднимала ее языком, сжимала ее между резцами и коренными зубами, и действительно использовала швабру для чесания труднодоступных частей задней половины тела. Чаще корова чесала себя щеткой, но не всегда.

Ученых поразил тот факт, что выбор стороны швабры был осознанным и целенаправленным — щеткой корова чесала верхнюю часть туловища и бока, острым концом — более нежные части — вымя, складки кожи под брюхом и под хвостом. Во втором случае движения головой были более точными и направлены именно на выбранную область тела.

«Мы показали, что корова может участвовать в по-настоящему гибком использовании инструментов, — пояснил автор работы Антонио Маскара. — Вероника не просто использует предмет, чтобы почесать себя. Она использует разные части одного и того же инструмента для разных целей и применяет разные техники в зависимости от свойств инструмента и области тела».

Под использованием инструментов ученые подразумевают манипуляции сторонними предметами для достижения определенных целей. Поведение Вероники вполне подпадает под это определение. Более того, корова демонстрирует способность к гибкому, многоцелевому использованию инструментов — поведению, настолько редкому в животном мире, что, кроме людей оно ранее было описано разве что у шимпанзе.

По мнению ученых, скорее всего роль в развитии нового навыка сыграли условия жизни Вероники. Большинство коров пасутся в куда менее сложных условиях и редко имеют возможность взаимодействовать с большим разнообразием предметов. Ее долгая жизнь, продолжительный контакт с людьми и доступ к различным предметам могли повлиять на развитие необычного навыка.

«Вероника не мастерит сама инструменты… но она выбирает, подгоняет, и использует их с заметной ловкостью и гибкостью, — считают ученые. — Возможно, действительно абсурдным будет не представить себе использующую инструменты корову, а предположить, что такого не может быть».