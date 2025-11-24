Чешская компания Reactive Drone продавала Минобороны Украины дроны по цене, в 20 раз превышающей закупочную, сообщает издание Radiožurnál.

За два года компания приобрела дроны за 36 миллионов крон (1 млн 717 тыс. долларов) и продала их украинской армии за 692 миллиона крон (33 млн 19 тыс. долларов).

Столь высокая маржа не является преступлением, однако, владельцы фирмы уклонились от уплаты налогов на прибыль и вывели всё заработанное на счета в Китае. Национальный центр по борьбе с организованной преступностью Чехии начал свое расследование.

Детективы установили, что Reactive Drone задолжала не менее 130 миллионов крон налогов за китайские беспилотники, которые она продала Украине. Полиция провела масштабный рейд, в ходе которого изъяла бухгалтерскую документацию, электронные данные и другие вещественные доказательства. В сотрудничестве с Финансово-аналитическим управлением и Главным финансовым управлением детективы изъяли со счетов компании около 384 миллионов крон и значительную сумму в долларах.

Руководитель компании в итоге был задержан, а соучастник, бухгалтер, по данным источников издания, признала свою причастность к делу и находится под следствием. В Министерстве обороны Украины не ответили на вопрос Radiožurnál почему ведомство закупало БПЛА с такой высокой наценкой.

Как выяснил RTVI, компания Reactive Drone в Чехии принадлежит компаньонам Константину Пиляеву и гражданину Украины Алексею Колеснику. На них также зарегистрирована еще одна фирма, которая занимается гостиничным бизнесом в Чехии. Именно Константин Пиляев был задержан чешской полицией.

На Украине Reactive Drone называют оборонным стартапом. Компания поставляет в войска, в том числе через госзакупки, китайские агродроны, а также свои разработки — беспилотник «Шмавик» (аналог китайского DJI Mavic) и дрон POP Fly в двух вариантах: разведывательный и «камикадзе».