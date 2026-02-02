Пять человек, включая четверых несовершеннолетних, погибли в результате ДТП в Рыбинском муниципальном округе Красноярского края. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального МВД.

Авария произошла на 965 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в результате столкновения пассажирской «Газели» и грузового автомобиля, который ехал с модульным домом на буксире со стороны Канска в сторону Красноярска.

Во время движения грузовика произошло отсоединение прицепа, который попал на полосу встречного движения и столкнулся с «Газелью», за рулем которой находился 52-летний водитель. Жертвами аварии стали пять человек, еще четверо были госпитализированы.

Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, в момент столкновения в «Газели» находились 13 человек, 11 из которых были подростками. В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб, определяются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что 75-летняя туристка погибла в результате ДТП в Ольхонском районе Иркутской области, где автомобиль УАЗ провалился в расщелину во льду на озере Байкал. Помимо погибшей, автомобиль также перевозил туристов из Китая.

Женщина скончалась на месте до прибытия врачей, еще четыре человека пострадали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ход и результаты расследования взяла на контроль прокуратура Ольхонского района.