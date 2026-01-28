В Ольхонском районе Иркутской области перевернулся УАЗ, провалившийся в расщелину во льду на озере Байкал. В результате погибла 75-летняя туристка, сообщает региональная прокуратура.

От полученных травм женщина скончалась на месте до приезда медиков. Остальные пассажиры не пострадали, рассказали очевидцы сотрудникам МВД по Иркутской области. Правоохранители проверят данные сведения.

По версии телеграм-канала Shot, автомобиль перевозил туристов из Китая. В результате аварии один человек погиб, четверо — пострадали. На опубликованных кадрах видно, что УАЗ лежит колесами вверх на льду. Рядом с ним разбросаны предметы, похожие на детали от машины и термосы. Устанавливаются детали произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Ольхонского района.

Ранее автобус туристов и грузовик столкнулись на трассе «Раздольное — Хасан», расположенной в районе поселка Барабаш Хасанского района Приморского края. В результате погибли три человека, еще девять получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По данным МВД, водитель автовоза FAW Jiefang — гражданин Китая с шестилетним стажем управления большегрузами — потерял контроль над машиной, и ее прицеп вынесло на встречную полосу. Там в него врезался автобус, в котором находились 19 туристов — 14 россиян и пять китайцев. Жертвами ДТП стали водитель автобуса и два пассажира. Пострадавшие проходят лечение в Хасанской центральной районной больнице.