Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали гражданское производственное предприятия азотных удобрений ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области. В результате четыре человека погибли, еще 10 — получили ранения, сообщил глава региона Василий Анохин.

На месте происшествия работают спасатели, которые локализовали очаги возгорания. Для минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта. Решение об этом пока не принято.

«Правительство Смоленской области окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших и погибших. Для оценки последствий будут привлечены специалисты Ростехнадзора и Росприроднадзора», — написал Анохин в телеграм-канале.

По данным телеграм-канала Mash, ВСУ нанесли удар по предприятию около 6:00 мск. Среди погибших якобы оказались трое спасателей, еще четверых госпитализировали в областную больницу с тяжелыми ранениями. После произошедшего занятия в смоленских школах временно перевели в дистанционный формат, детские сады закрыли для посещения.

Источники «Ленты.ру» уточнили, что атака пришлась на цеха аммиака и селитры, в результате чего на заводе начался пожар. По их утверждению, удары также были нанесены по «Дорогобужской ТЭЦ». Официально эта информация не подтверждалась, однако издание пишет, что в квартирах у горожан нет воды.

Одна из местных жительниц рассказал «Ленте.ру», что в ночь на 25 февраля почувствовала две «взрывные волны сродни землетрясению» — в 4:45 мск и 6:00 мск.

«В 5-5:30 тут летали вертолеты, летали дроны откуда-то со стороны Сафоново. Мы в окно смотрим, летит светящийся, красоты неописуемой, горят синие и зеленые яркие квадратом таким, я думала, что это коптер, и летит прямо на нас, прямо над нашим домом. Я присела, голову накрыла. Думаю, как свалится нам на крышу. Тут летают, кружат эти беспилотники, ракетами их сбивают. Страшно очень», — поделилась другая собеседница.

Источники «Ленты.ру» добавляют, что все дороги на выезд из города перекрыты, а на прилавках магазинов не осталось бутилированной воды. По данным издания, одного из пострадавших доставили с тяжелой черепно-мозговой травмой в реанимацию Сафоновской ЦРБ.