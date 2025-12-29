Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре в многоэтажном доме в Петропавловске-Камчатском.

Пожар произошел в квартире на улице Горького. Причины возгорания пока неизвестны. Дело расследуют по статье об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), говорится в пресс-релизе регионального Следственного комитета.

Среди погибших при пожаре двое детей четырех и пяти лет. Пожар тушили около получаса, выгорело 10 кв. м в квартире на первом этаже.

«Следователями проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление подробных обстоятельств произошедшего», — сказано в пресс-релизе.

В региональном МЧС уточнили, что спасатели обнаружили в задымленной квартире четверых человек без сознания: двоих взрослых мужчин и двоих детей.