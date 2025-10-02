На посетителей синагоги в Манчестере напали с ножом — пострадали четыре человека, передает Sky News. Инцидент произошел 2 октября, в этот день евреи празднуют Йом Кипур и соблюдают строгий 25-часовой пост. ТАСС со ссылкой на местную полицию сообщает, что двое раненых погибли. По данным RT, погиб и сам нападавший.

О нападении на синагогу стало известно около 9:30 по местному времени (11:30 мск). Полицию вызвал очевидец. По его словам, изначально злоумышленник въехал в толпу людей на автомобиле, а после — набросился на них с ножом.

Ножевое ранение, по данным Sky News, получил один человек. Еще трое пострадали из-за столкновения с машиной. Всем им оказывают медицинскую помощь. Один пострадавший находится в критическом состоянии. Правоохранители расценивают произошедшее как теракт и просят местных жителей избегать района происшествия, пока не завершится расследование.

Прибывшие к синагоге оперативки открыли по подозреваемому огонь, он был застрелен. Мэр города Энди Бернэм заверил, что «непосредственная опасность, по-видимому, миновала, и <…> полиция справилась с ней очень быстро».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «потрясен» нападением на синагогу.

«Факт того, что это произошло в Йом-Кипур, самый священный день еврейского календаря, делает происходящее еще более ужасающим», — подчеркнул он.

Стармер добавил, что его мысли с семьями пострадавших, и выразил благодарность экстренным службам и всем, кто оказал первую помощь.

Британский министр внутренних дел Шабана Махмуд отметила, что она «в ужасе» от нападения на синагогу в Манчестере «сегодня, в самый священный день еврейского календаря». Она призвала местных жителей следовать рекомендациям правоохранителей.