Если хотите порадовать близкую женщину букетом в Международный женский день — 8 Марта, то стоит заранее убедиться, что цветы не вызовут у нее аллергию. О том, какие из них входят в группу риска, RTVI рассказала флорист-дизайнер Елизавета Ястова.

«Хризантемы, мимозы, гиацинты — то есть все цветы, которые имеют мелкую пыль либо сильный аромат. Лилии тоже аллергенны», — сказала она.

На вопрос, можно ли включить в этот список, например, черемуху, эксперт ответила отрицательно: «Нет, она еще не цветет к этому времени, [в магазины ее] не завозят».

Спровоцировать аллергию могут соки растений, выделяющиеся при формировании букета, концентрированные эфирные масла, удобрения и даже почва, используемая для оформления цветочных композиций, а также микроорганизмы со спорами на поверхности растений — особенно это касается декоративной зелени в букетах.

Главным виновником неприятных симптомов является пыльца — микроскопические зерна размером от 10 до 100 микрон. При малейшем движении они поднимаются в воздух, часами остаются во взвешенном состоянии и оседают на слизистых дыхательных путей. Легкая мелкодисперсная пыльца представляет серьезную угрозу, а тяжелая и липкая быстро оседает и не распространяется по воздуху.

Не менее важную роль играет аромат: летучие ароматические соединения действуют как мощные триггеры, способные вызывать симптомы аллергии даже при минимальном содержании пыльцы в воздухе.

Гипоаллергенными цветами считаются розы, орхидеи, тюльпаны и нарциссы, весенние ирисы и флоксы.

«Сильнейший отек слизистой»

Ранее ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ульяна Махова рассказала «Газете.Ru», что абсолютным лидером по аллергенности среди цветов является мимоза. «Ее пушистые желтые шарики — это концентрат пыльцы. Даже небольшой букет может вызвать сильнейший отек слизистой», — добавила она.

На второй строчке этого антирейтинга — лилии: их эфирные масла способны спровоцировать спазм бронхов и головную боль даже в том случае, если тычинки заранее удалены.

Третье место эксперт отдала черемухе (несмотря на то что к началу марта она еще не цветет и в магазины не поступает): ее фитонциды, по словам Маховой, в закрытом помещении могут вызвать острый приступ.

Далее следуют хризантемы и астры — сложноцветные растения, дающие перекрестную реакцию у людей с поллинозом на сорные травы. Замыкают список гиацинты и полевые цветы — лютики и одуванчики, нередко собранные вместе с луговыми травами.

«Аллергию на букеты можно отличить по симптомам, которые напоминают простуду, но при этом проявляются только там, где стоит букет. Если вы вынесли цветы из комнаты, и через 30—60 минут стало легче дышать — это аллергия», — уточняет Махова.

При первых признаках реакции она советует убрать букет на улицу или на застекленный балкон, промыть глаза и нос, умыться и сменить одежду, если был контакт с растениями. При выраженных симптомах — принять антигистаминный препарат и обратиться к аллергологу.