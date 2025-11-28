Количество жертв при пожаре в жилищном комплексе в Гонконге достигло 94, пишет Associated Press. Ранее сообщалось о 83 погибших.

«Чиновники сообщили, что пожарные все еще работают в нескольких квартирах и пытаются проникнуть во все помещения в семи башнях, чтобы убедиться в отсутствии дальнейших жертв», — отмечает издание.

Заместитель директора по операциям пожарной службы Дерек Армстронг Чан сообщил, что операция по тушению пожара почти завершена.

«Пожарные прилагали все усилия, чтобы не допустить возгорания обломков и тлеющих углей. Теперь нас ждет поисково-спасательная операция», — добавил он.

AP отмечает, что пока неясно, сколько человек пропало без вести или оказалось в ловушке. Глава администрации Гонконга Джон Ли заявил, что связь с 279 людьми была потеряна рано утром в четверг. Власти не предоставили обновленной информации о пропавших без вести и о том, сколько людей все еще находятся в разрушенных зданиях во время пресс-конференции 27 ноября.

Масштабный пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в районе Тай По в Гонконге вспыхнул в среду, 26 ноября. По подозрению в непредумышленном убийстве были задержаны трое сотрудников строительной компании, проводившей ремонтные работы.

«У нас есть основания полагать, что руководители строительной компании проявили крайнюю халатность», — заявила старший суперинтендант полиции Эйлин Чунг.

Полиция также провела обыск в офисе компании Prestige Construction & Engineering Company, которая, как подтвердило Associated Press, отвечала за реконструкцию комплекса башен. По данным местных СМИ, полиция изъяла коробки с документами в качестве вещественных доказательств.

По предварительным данным, здание было покрыто бамбуковыми лесами, а на фасаде использовались легковоспламеняющиеся материалы, что способствовало мгновенному распространению огня — пламя охватило 32 этажа одной из башен всего за пять минут, а затем огонь распространился на другие здания.