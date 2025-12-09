Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Чебоксары увеличилось до 14, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Экстренные службы устраняют последствия произошедшего. Специальные комиссии по администрации города проводят оценку состояния домов и нанесенного ущерба.

Жители постепенно возвращаются в свои квартиры. Однако пункт временного размещения (ПВР), развернутый на базе школы №20 по улице Хузангая, 8, продолжает свою работу. Там граждане могут обратиться к психологам и медицинским специалистам. Процессы оказания медицинской помощи и функционирования ПВР находятся на личном контроле главы Чувашии Олега Николаева.

«Прошу сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам информации», — призвал Степанов.

Чувашия подверглась атаке БПЛА утром 9 декабря. Николаев рассказал, что в результате были повреждены жилые дома. Но благодаря «профессиональной» работе экстренных службы возникшее возгорание оперативно устранили, что предотвратило его дальнейшее распространение и позволило избежать «более серьезных последствий».

Изначально было известно о четырех пострадавших, включая одного ребенка. Позже число жителей, получивших ранения, увеличилось до девяти, а затем — до 14.

По данным телеграм-канала Shot, первые взрывы в Чебоксарах прогремели около 7:00. Позднее местные жители услышали еще несколько взрывов. Атака пришлась на многоэтажку, также выбило окна в соседнем доме. Были повреждены припаркованные рядом автомобили. Канал утверждает, что для атаки по Чебоксарам ВСУ использовали дроны типа «Лютый».

Mash также пишет, что в результате атаки в многоэтажке выбило стекла. Кроме того, были разрушены балконы и посыпался фасад. В городе перекрыли несколько улиц проспект Ивана Яковлева от «Ромашки» в сторону Дома печати, участок Ленкома от «Мадагаскара» до Вурнарского шоссе, а также Хевешскую.

По информации «Осторожно, новости», беспилотник попал по дому на проспекте Ивана Яковлева №6. Baza указывает, что жители Калининского района также слышали взрывы рядом с местным торговым центром.