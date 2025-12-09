Утром 9 декабря Чувашия подверглась атаке беспилотников, сообщил глава республики Олег Николаев в телеграм-канале. Вице-премьер Чувашии позже уточнил, что пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

«К сожалению, есть пострадавшие, повреждения жилых домов. На данный момент все экстренные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность», — сказано в сообщении главы региона.

Вице-премьер Чувашии Владимир Степанов в телеграм-канале позже сообщил, что, по предварительным данным, пострадали четыре жителя, среди них один ребенок.

«В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил он.

По словам Николаева, ведены временные ограничения движения на нескольких магистралях Чебоксар, открыт пункт помощи в школе №20 по улице Хузангая, 8.

«Вся необходимая помощь жителям оказывается, все поврежденные жилые помещения будут восстановлены», — отметил глава республики.

Николаев также призвал жителей, сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и доверять только проверенной информации.

По данным «Осторожно, новости», беспилотник попал по многоэтажному на проспекте Ивана Яковлева в столице Чувашии. Также выбиты окна в соседнем доме, повреждены авто вокруг.

Baza пишет, что жители Калининского района также слышали взрывы рядом с местным торговым центром.

Всего, по информации Минобороны, с 23:00 мск 8 декабря до 7:00 9 декабря средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский дрон. Больше всего, 49 БПЛА, было ликвидировано в Белгородской области. Об уничтожении беспилотников в Чувашии ведомство не сообщало.

Утром во вторник работу приостанавливал аэропорт Чебоксар. Также работу ограничивали авиагавани Казани, Тамбова, Владикавказа, Грозного, Магаса, Нижнего Новгорода и Волгограда.