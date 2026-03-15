Американский телеведущий Такер Карлсон сообщил в видеообращении на платформе X, что ЦРУ готовит «какой-то» отчет о его «преступлении», чтобы передать его в Министерство юстиции и обвинить его в деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента. Сам он заявил, что верен США и закон не нарушал.

Речь идет о законе FARA — Законе о регистрации иностранных агентов 1938 года, обязывающем тех, кто действует в интересах иностранных правительств в сфере лоббирования или политической деятельности, регистрироваться в Минюсте.

По словам Карлсона, основанием для претензий ЦРУ стали его переговоры с иранскими официальными лицами до начала войны Израиля и США против Ирана. Он отметил, что спецслужбы получили доступ к его личной переписке.

«ЦРУ готовит какое-то уголовное дело против меня, доклад для Министерства юстиции на основании якобы совершенного мной преступления. В чем оно состоит? В общении с людьми в Иране до начала войны. <…> Они читали мои сообщения», — заявил Карлсон.

Однако сам Карлсон сомневается, что уголовное дело будет возбуждено, по нескольким причинам. Во-первых, он не является агентом иностранной державы и никогда не действовал против интересов США. Во-вторых, никогда не получал денег от иностранных структур — «не нуждаюсь в этом и не хочу», подчеркнул он. В-третьих, интервью с иностранными политиками — это его профессиональная деятельность, которую он не намерен прекращать.

«Юридически этот случай абсурден, и я сомневаюсь, что он вообще станет делом», — резюмировал он.

При этом Карлсон предположил, что за всем этим стоят сотрудники ЦРУ, недовольные его критикой в адрес Израиля:

«Некоторые люди злятся на меня из-за моих взглядов на Израиль, и у них есть определенная свобода действий».

По его словам, спецслужбы намеренно сливают информацию о расследованиях в СМИ, чтобы «унижать и запугивать» неугодных — именно это, как он считает, и происходит сейчас с ним. Карлсон напомнил, что нечто подобное уже случалось: в 2021 году, когда он работал на Fox News и пытался организовать интервью с президентом России Владимиром Путиным, Агентство нацбезопасности США перехватило его переписку с американским гражданином и передало ее в New York Times — интервью в итоге так и не состоялось.

Карлсон, который поддерживал Дональда Трампа во время его предвыборной кампании, после начала конфликта на Ближнем Востоке раскритиковал американо-израильские удары, в результате которых был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Он назвал военную операцию против Ирана «абсолютно отвратительной и злой» и утверждал, что она ведется исключительно в интересах Израиля.

По данным New York Times, до начала войны он трижды встречался с Трампом и был одним из немногих в его окружении, кто выступал против удара по Ирану.

Но президент США его доводов не принял и публично дистанцировался от Карлсона, заявив в интервью ABC: «Такер сбился с пути. Он не MAGA и недостаточно умен, чтобы это понять».

Тем временем правоконсервативная активистка — сторонница Израиля и Трампа — Лора Лумер сообщила, что именно она написала донос на Карлсона, добавив, что на протяжении двух лет предоставляла о нем различные данные ФБР, Минюсту и Белому дому.

«Если Такеру “Катарсону” [так Лумер намекнула на контакты журналиста с чиновниками Катара — прим. RTVI] предъявят обвинения в нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и/или утечке информации в Россию, Саудовскую Аравию, Иран или Катар, то я возьму на себя [за это] ответственность», — написала она в X.

Лумер добавила: «Молюсь, чтобы мои усилия увенчались успехом». Комментируя заявление Карлсона по поводу ЦРУ, она сказала: «Похоже, кто-то пытается опередить события. Посадите его в тюрьму!».

Президент России Владимир Путин, у которого Карлсон в 2024 году брал интервью, допускал, что телеведущего могут арестовать в США. Он добавил, что журналист «знал, на что он шел». Сам Карлсон объяснял решение взять интервью у Путина тем, что американцы не понимают, какие цели у российского лидера в отношении Украины. Он также отказался считать свой поступок предательством и заявил, что не чувствует себя виноватым.