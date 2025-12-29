Не все гости праздников употребляют майонез — кто-то из-за диеты, кто-то по вкусу или состоянию здоровья. Это не повод ограничивать разнообразие праздничного стола: существует множество вкусных альтернатив, которые помогут сохранить атмосферу праздника и радовать гостей.

Салаты без майонеза

  • Овощные салаты с оливковым маслом или йогуртом
    Нарезанные свежие овощи, зелень и специи заправляют оливковым маслом, лимонным соком или натуральным йогуртом. Салаты сохраняют свежесть, хруст и легкость.
  • Фруктовые салаты
    Апельсины, яблоки, киви, гранат — отличный вариант, заправленный йогуртом или медом.
  • Классические закуски без майонеза
    Например, салат из вареной свеклы с чесноком, орехами и растительным маслом или греческий салат с фетой, оливками и оливковым маслом.

Закуски и горячие блюда

  • Рулеты из лаваша с творожной или сливочной начинкой
    Вкусно, ярко и без майонеза.
  • Овощные и мясные запеканки
    Сыр, яйца и овощи создают плотную текстуру и насыщенный вкус без необходимости добавлять майонез.
  • Рыбные блюда и блюда из морепродуктов
    Запеченная или отварная рыба с лимоном, зеленью и специями — празднично и легко.

Соусы и заправки

  • Йогуртовые и сметанные соусы
    Добавление зелени, чеснока или специй превращает простой йогурт или сметану в полноценный соус.
  • Оливковое масло и лимон
    Простая классика для овощей, морепродуктов и салатов.
  • Песто и соусы на основе авокадо
    Ароматные, насыщенные и без майонеза.

Сладкое и десерты

  • Фрукты, фруктовые салаты, творожные десерты и пироги — не содержат майонез и подходят всем гостям.

Даже если гость не ест майонез, праздничный стол может оставаться разнообразным, красивым и вкусным. Достаточно немного подумать о заправках, салатах и закусках: свежие овощи, фрукты, йогурт, оливковое масло и специи помогут создать вкусные блюда, которые понравятся всем.