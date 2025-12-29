Не все гости праздников употребляют майонез — кто-то из-за диеты, кто-то по вкусу или состоянию здоровья. Это не повод ограничивать разнообразие праздничного стола: существует множество вкусных альтернатив, которые помогут сохранить атмосферу праздника и радовать гостей.
Салаты без майонеза
- Овощные салаты с оливковым маслом или йогуртом
Нарезанные свежие овощи, зелень и специи заправляют оливковым маслом, лимонным соком или натуральным йогуртом. Салаты сохраняют свежесть, хруст и легкость.
- Фруктовые салаты
Апельсины, яблоки, киви, гранат — отличный вариант, заправленный йогуртом или медом.
- Классические закуски без майонеза
Например, салат из вареной свеклы с чесноком, орехами и растительным маслом или греческий салат с фетой, оливками и оливковым маслом.
Закуски и горячие блюда
- Рулеты из лаваша с творожной или сливочной начинкой
Вкусно, ярко и без майонеза.
- Овощные и мясные запеканки
Сыр, яйца и овощи создают плотную текстуру и насыщенный вкус без необходимости добавлять майонез.
- Рыбные блюда и блюда из морепродуктов
Запеченная или отварная рыба с лимоном, зеленью и специями — празднично и легко.
Соусы и заправки
- Йогуртовые и сметанные соусы
Добавление зелени, чеснока или специй превращает простой йогурт или сметану в полноценный соус.
- Оливковое масло и лимон
Простая классика для овощей, морепродуктов и салатов.
- Песто и соусы на основе авокадо
Ароматные, насыщенные и без майонеза.
Сладкое и десерты
- Фрукты, фруктовые салаты, творожные десерты и пироги — не содержат майонез и подходят всем гостям.
Даже если гость не ест майонез, праздничный стол может оставаться разнообразным, красивым и вкусным. Достаточно немного подумать о заправках, салатах и закусках: свежие овощи, фрукты, йогурт, оливковое масло и специи помогут создать вкусные блюда, которые понравятся всем.