Не все гости праздников употребляют майонез — кто-то из-за диеты, кто-то по вкусу или состоянию здоровья. Это не повод ограничивать разнообразие праздничного стола: существует множество вкусных альтернатив, которые помогут сохранить атмосферу праздника и радовать гостей.

Салаты без майонеза

Овощные салаты с оливковым маслом или йогуртом

Нарезанные свежие овощи, зелень и специи заправляют оливковым маслом, лимонным соком или натуральным йогуртом. Салаты сохраняют свежесть, хруст и легкость.

Апельсины, яблоки, киви, гранат — отличный вариант, заправленный йогуртом или медом.

Например, салат из вареной свеклы с чесноком, орехами и растительным маслом или греческий салат с фетой, оливками и оливковым маслом.

Закуски и горячие блюда

Рулеты из лаваша с творожной или сливочной начинкой

Вкусно, ярко и без майонеза.

Сыр, яйца и овощи создают плотную текстуру и насыщенный вкус без необходимости добавлять майонез.

Запеченная или отварная рыба с лимоном, зеленью и специями — празднично и легко.

Соусы и заправки

Йогуртовые и сметанные соусы

Добавление зелени, чеснока или специй превращает простой йогурт или сметану в полноценный соус.

Простая классика для овощей, морепродуктов и салатов.

Ароматные, насыщенные и без майонеза.

Сладкое и десерты

Фрукты, фруктовые салаты, творожные десерты и пироги — не содержат майонез и подходят всем гостям.

Даже если гость не ест майонез, праздничный стол может оставаться разнообразным, красивым и вкусным. Достаточно немного подумать о заправках, салатах и закусках: свежие овощи, фрукты, йогурт, оливковое масло и специи помогут создать вкусные блюда, которые понравятся всем.