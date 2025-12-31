Последние 60 минут уходящего года часто самые напряженные: накрыт стол, гости собираются, в доме звучит музыка и смех. Чтобы встретить Новый год спокойно и в праздничном настроении, можно заранее подготовиться.
Проверьте стол и напитки
- Убедитесь, что все закуски, салаты и напитки готовы и красиво расставлены.
- Поставьте на стол бокалы, разложите салфетки и украшения, чтобы к началу боя курантов ничего не отвлекало.
Настройте музыку
- Включите праздничные композиции — любимые новогодние песни помогут создать настроение.
- Можно сделать плейлист из русских и зарубежных хитов, чтобы музыка шла непрерывно.
Подготовьте подарки и сюрпризы
- Продумайте небольшие сюрпризы или тосты для гостей — это создает атмосферу праздника.
Проверьте фото- и видеоустройства
- Если планируете фотографировать или снимать видео, убедитесь, что камеры и телефоны заряжены — так вы сможете запечатлеть бой курантов без лишней спешки и волнений.
Настройтесь на праздник
- Пожелайте хорошего настроения себе и близким.
- Расслабьтесь, улыбайтесь и вспомните, что Новый год — это прежде всего атмосфера радости и тепла.
Час до боя курантов — время организовать пространство, проверить детали и настроиться на праздник. Простые подготовительные действия помогают встретить Новый год спокойно, радостно и с ощущением праздника.