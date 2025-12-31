Последние 60 минут уходящего года часто самые напряженные: накрыт стол, гости собираются, в доме звучит музыка и смех. Чтобы встретить Новый год спокойно и в праздничном настроении, можно заранее подготовиться.

Проверьте стол и напитки

Убедитесь, что все закуски, салаты и напитки готовы и красиво расставлены.

Поставьте на стол бокалы, разложите салфетки и украшения, чтобы к началу боя курантов ничего не отвлекало.

Настройте музыку

Включите праздничные композиции — любимые новогодние песни помогут создать настроение.

Можно сделать плейлист из русских и зарубежных хитов, чтобы музыка шла непрерывно.

Подготовьте подарки и сюрпризы

Продумайте небольшие сюрпризы или тосты для гостей — это создает атмосферу праздника.

Проверьте фото- и видеоустройства

Если планируете фотографировать или снимать видео, убедитесь, что камеры и телефоны заряжены — так вы сможете запечатлеть бой курантов без лишней спешки и волнений.

Настройтесь на праздник

Пожелайте хорошего настроения себе и близким.

Расслабьтесь, улыбайтесь и вспомните, что Новый год — это прежде всего атмосфера радости и тепла.

Час до боя курантов — время организовать пространство, проверить детали и настроиться на праздник. Простые подготовительные действия помогают встретить Новый год спокойно, радостно и с ощущением праздника.