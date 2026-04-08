В Нижегородской области возбудили уголовное дело из-за массовой госпитализации жителей Уренского муниципального округа с признаками пищевого отравления, сообщает региональный Следственный комитет. Ранее глава города Сергей Бабинцев уточнил, что речь идет о вспышке норовируса 2-го типа, с которым в больницу обратились 54 человека.

По его словам, на вечер вторника, 7 апреля, на лечении в стационаре оставили пять человек, в том числе четверых детей.

«Все они находятся в средней тяжести прохождения этого заболевания. То есть тяжелых случаев нет, реанимации у нас, слава богу, нет», — сказал Бабинцев.

Он рассказал, что с воскресенья, 5 апреля, жители центральной части города начали обращаться в больницу «с какой-то непонятной кишечной инфекцией». В тот же день был созван оперштаб с представителями Роспотребнадзора и врачами, что позволило локализовать вспышку норовируса.

В «очаговом» микрорайоне прохлорировали воду и закрыли, либо перевели на удаленку все детские учреждения, чтобы минимизировать контакты.

В понедельник, 6 апреля, специалисты взяли пробы воды со всех скважин города — экспертиза не выявила в ней патогенной микрофлоры.

«Вся картина указывает на то, что, скорее всего, где-то произошло однократное попадание либо паводковых, либо сточных вод в водопровод. Источник этого попадания пока не найден», — сообщил глава Уреня.

На водопроводных и канализационных сетях поставлены так называемые «ловушки» с целью найти источник заражения и, возможно, другие микробы и вирусы, продолжил он.

Школы, детские сады и социальные учреждения останутся закрытыми как минимум до четверга, 9 апреля. Администрация будет срочно заключать контракты со специализированными компаниями на прочистку всего водопровода, на этот период подачу воды придется полностью перекрывать, но обещан своевременный и достаточный подвоз воды.

Со вторника, 7 апреля, в качестве превентивной меры началась вакцинация от гепатита А — в первую очередь прививают детей, сотрудников соцслужб, общепита, хлебозавода. Затем будут приглашать на вакцинацию всех остальных горожан.

Жителей призывают не пить сырую воду, а также ополаскивать посуду, овощи и фрукты кипяченой водой.

По факту массовых жалоб уренцев на пищевое отравление возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК; максимальное наказание — 2 года тюрьмы).

По данным следствия, с 5 по 7 апреля в больницу были доставлены несколько человек, которые рассказали, что употребляли дома сырую воду из центрального водопровода. Выясняются обстоятельства произошедшего, назначены исследования проб воды, сообщает СК.

Районный центр Урень расположен примерно в 200 км севернее Нижнего Новгорода, город населяют 12 тыс. человек. Он стоит на берегу реки Уста, которая нынешней весной разлилась одной из первых в регионе, отмечает «АиФ — Нижний Новгород».

В марте одну из школ Богородского муниципального округа в Нижегородской области временно закрыли из-за вспышки кишечной инфекции. Тяжелых отравлений не было, троих детей госпитализировали. Тогда причиной тоже был норовирус, но 1-го типа. Проверка Роспотребнадзора выявила нарушения санитарных правил в школьном пищеблоке. Было также возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК.