Для США нет никакого смысла «бряцать мускулами» перед страной, у которой есть современные системы вооружения, в том числе на уровне будущего столетия. Об этом RTVI заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова главы Белого дома Дональда Трампа, который поручил Пентагону немедленно провести ядерные испытания.

«Давайте всегда исходить из лучшего. Бряцание мускулами? Может быть. Но бряцать перед кем? Мы обладаем всеми современными системами оружия на уровне не нынешнего, а, может быть, будущего столетия. Если это ответная мера — ну, тогда все это чуть-чуть карикатурно», — сказал парламентарий.

Слуцкий напомнил, что порой позицию американского лидера понять и объяснить непросто.

«Договорились о встрече в Будапеште — понадобилось некое дополнительное время. [В итоге] саммит перенесен. Оппоненты уже говорят, что он отменен, хотя, конечно, речь идет о переносе», — отметил депутат.

Ранее лидеры США и России договорились об очной встрече в Венгрии. 23 октября Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным. Затем Вашингтон, а вскоре и ЕС, объявил о введении новых санкций против Москвы. Путин, комментируя ситуацию, заявил, что речь, вероятно, идет не об отмене саммита, а о переносе, потому что мероприятие такого уровня требует большой подготовки.

При этом лидер ЛДПР призвал «не обижать наших партнеров по стратегическому диалогу», который, по его мнению, в ближайшее время будет продолжен.

«Будем работать, в том числе в плоскости родной для нас с коллегами парламентской дипломатии. Диалог в этой плоскости вполне в ближайшее время может быть возобновлен», — не исключил депутат.