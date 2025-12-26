Яркие вспышки светодиодов в новогодней гирлянде могут негативно сказаться на зрении и ухудшить уже имеющиеся проблемы с глазами. Особенно опасен такой декор для детей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил врач-офтальмолог Антон Казанцев.

«Это приводит к перенапряжению, которое проявляется в виде головной боли, ощущения давления в глазах, покраснения и чувства “песка” под веками», — отметил он.

Когда свет мигает, глазные мышцы работают интенсивнее, особенно те, что отвечают за фокусировку, и глаза вынуждены постоянно адаптироваться к изменениям освещения, пояснил специалист.

Такие гирлянды особенно опасны для детей, предупредил врач и призвал родителей быть особенно внимательными к этому. Он отметил, что зрительная система у детей развивается и поэтому она особенно чувствительна к внешним воздействиям. Кроме того, яркое мерцание может вызвать ложную близорукость, говорит Казанцев.

Эксперт предупредил, что у детей с повышенной светочувствительностью мерцание может вызвать головные боли или даже спровоцировать эпилептический приступ. Мерцающие по вечерам гирлянды могут нарушить биоритмы подростков, вызвать бессонницу, ослабить иммунитет и ухудшить самочувствие, предупредил офтальмолог: «Все это, в свою очередь, сказывается и на здоровье глаз».

Чтобы снизить риски, Казанцев рекомендует выбирать декор с маркировкой «без мерцания» или с PWM-регуляцией более 1000 герц. Он также советует отдавать предпочтение приборам с теплым белым светом (2700K). Гирлянды не следует вешать рядом с рабочим местом или кроватью, подчеркнул врач. По его словам, стоит ограничить время нахождения рядом с ними и выключать перед сном. Если человек работает в помещении с гирляндами, нужно делать перерывы каждые 20-30 минут: смотреть в окно или делать разминку для глаз.

