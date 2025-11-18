Крупный сбой в работе глобального облачного сервиса Cloudflare, произошедший днем 18 ноября, был вызван технической ошибкой, связанной с автоматически генерируемым файлом конфигурации. Как сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе компании, этот файл используется для управления потенциально опасным сетевым трафиком.

По официальному заявлению представителей сервиса, причиной инцидента стало то, что размер этого файла конфигурации превысил расчетные ожидаемые значения. Это превышение, в свою очередь, спровоцировало отказ в работе программного обеспечения, ответственного за обработку входящего трафика для ряда ключевых сервисов Cloudflare.

В компании особо подчеркнули, что проведенный анализ не выявил признаков кибератаки или какой-либо злонамеренной деятельности. «Для ясности: нет никаких доказательств того, что это было результатом атаки или вызвано вредоносной активностью», — заявили в пресс-службе.

Инцидент привел к перебоям в работе многочисленных популярных онлайн-платформ по всему миру. Среди наиболее известных сервисов, затронутых сбоем — музыкальный стриминговый сервис Spotify, социальная сеть X (ранее Twitter), а также игровые платформы League of Legends, Valorant и Faceit. Также поступали сообщения от пользователей о нестабильной работе нейросетевой модели ChatGPT.

В Cloudflare отметили, что после восстановления работоспособности некоторые сервисы могут кратковременно работать со сбоями из-за естественного всплеска трафика, вызванного возвращением пользователей. Однако в компании выразили уверенность, что полная стабилизация всех систем произойдет в течение нескольких часов. О полном устранении последствий сбоя в Cloudflare сообщили позднее вечером.