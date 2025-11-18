В работе одного из крупнейших американских хостинг-провайдеров Cloudflare произошел масштабный сбой, в результате которого возникли проблемы с доступом ко многим популярным сайтам и сервисам по всему миру.

Компания подтвердила, что испытывает «внутреннее снижение производительности» и работает над восстановлением. Позже провайдер сообщил, что работа служб восстанавливается, но клиенты могут сталкиваться «с более высоким, чем обычно, уровнем ошибок».

Клиенты Cloudflare столкнулись с массовыми «ошибками 500» — сообщениями, указывающими на неисправность сервера веб-сайта. Согласно мониторинговому сервису Downdetector, проблемы наблюдаются у таких ресурсов, как Х, Truth Social, Spotify, Amazon, видеоигра League of Legends, Uber, Open AI, ChatGPT, Google, Zoom, Dropbox, Discord и других.

О нестабильной работе своих сайтов из-за сбоя Cloudflare также сообщили многие украинские СМИ.

Представитель Cloudflare сообщил, что на одном из сервисов провайдера был зафиксирован «всплеск необычного трафика», причина которого пока неизвестна. Это привело к ошибкам в передаче части трафика через сеть Cloudflare.

Компания планировала провести 18 ноября техническое обслуживание центров обработки данных на Таити, в Лос-Анджелесе, Атланте и Сантьяго (Чили), но пока неясно, связаны ли отключения с этими работами.

В Лондоне компания отключила службу шифрования WARP, предупредив, что пользователи столкнутся с ошибкой подключения при попытке получить доступ в интернет через WARP.

Программное обеспечение Cloudflare используют более 20% интернет-сайтов, пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на данные компании W3Techs. Компания предоставляет услуги в том числе по защите сайтов от DDoS-атак и ботов с ИИ.