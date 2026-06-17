Иранские танкеры впервые за два месяца начали вывозить нефть на экспорт после объявления рамочного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, предусматривающего прекращение американской блокады портов. Об этом сообщает CNN.

По данным аналитической компании TankerTrackers, иранские суда уже вывезли как минимум две партии сырой нефти. Информация подтверждается спутниковыми снимками: не менее двух супертанкеров Национальной иранской танкерной компании, перевозивших около 3,8 млн баррелей, прошли линию военно-морской блокады США.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ормузский пролив открыт в соответствии с условиями меморандума, однако позже уточнил, что это произойдет после его официального подписания в пятницу в Швейцарии.

Ормузский пролив является неотъемлемой собственностью Ирана, и контроль над ним всегда будет осуществляться исламской республикой. Об этом заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф на встрече с руководством вице-президентства по делам женщин и семьи.