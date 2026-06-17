Демобилизация военных, находящихся на службе с 2022 года и ранее, может начаться в конце 2026 года — об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью ТСН в рамках телемарафона «Единые новости».

По его словам, инициатива принадлежит президенту: с конца осени 2026 года планируется поэтапное увольнение со службы тех, кто находится в армии с 2022 года или раньше.

Решение о демобилизации конкретного военнослужащего будет приниматься исходя из двух критериев. Первый — общий срок службы: чем раньше человек попал в армию (с 2014, 2017, 2018 года и так далее), тем больше это будет учитываться. Второй — количество дней, проведенных непосредственно в боевых действиях, например если военнослужащий служит с 2022 года, но имеет большой «боевой» стаж, он также может попасть под демобилизацию указом президента уже в конце этого года.

Федоров уточнил, что увольнение не станет единовременным для всех — процесс будет растянут во времени, и каждый месяц со службы будет уходить определенное количество военных. Итоговые темпы и масштаб демобилизации будут зависеть от ситуации на фронте и от того, объявит ли Россия дополнительную мобилизацию.

Министр пообещал опубликовать калькулятор, с помощью которого военнослужащие смогут самостоятельно проверить, подпадают ли они под ускоренную демобилизацию до конца года.

Отдельно Федоров отметил, что если военный подпадает под критерии демобилизации, но пока не знает об этом, он может заключить контракт с ВСУ на 24 месяца — в случае выхода соответствующего указа президента это не помешает ему уйти со службы.

В рамках представленной Федоровым реформы ВСУ действующим военнослужащим предложены три варианта дальнейшей службы: пехотно-штурмовой контракт на 10 месяцев, боевой контракт на 24 месяца и базовый контракт на 24 месяца. Военные, уже уволенные со службы во время действия военного положения, по условиям реформы могут заключить контракт на 6 месяцев.