Сенат США во вторник отклонил резолюцию, обязывающую президента Дональда Трампа получить одобрение Конгресса на ведение войны в Иране и вывести американские войска из зоны конфликта. Это уже девятая попытка демократов провести подобную инициативу, однако документ не набрал необходимого числа голосов, пишет The New York Times.

Голосование завершилось со счетом 48 против 47. Республиканцы в основном консолидировались вокруг президента на фоне скептицизма по поводу соглашения о прекращении огня, которое Трамп пока не представил Конгрессу. При этом четверо сенаторов-республиканцев поддержали резолюцию, выступив за усиление роли законодательной ветви власти в контроле за военными действиями.

«Я надеюсь, что эта война может закончиться уже на этой неделе, но давайте будем откровенны: это временное перемирие с Ираном в лучшем случае возвращает нас к прежнему положению дел. Мы усвоили, отчасти из недавней истории, что вступить в войну проще, чем выйти из нее», — заявил перед голосованием сенатор от штата Джорджия, демократ Рафаэль Уорнок, внесший резолюцию.

Инициатива отражает стремление демократов продолжать противодействие политике Трампа в отношении конфликта с Ираном, а также позицию части республиканцев, настаивающих на необходимости участия Конгресса в принятии решений о применении военной силы. Ранее в США уже велись споры о полномочиях президента в таких вопросах, тогда как Белый дом исходил из отсутствия ограничений на ведение военных операций без отдельного одобрения законодателей.