Центральный банк Турции (CBRT) на заседании в четверг, 23 октября, впервые за два года снизил базовую процентную ставку с 40,5% до 39,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Также ставка по кредитам overnight была уменьшена с 43,5% до 42,5%, а по депозитам overnight — с 39% до 38%.

В заявлении Центробанка отмечается, что процесс снижения инфляции замедлился, а риски роста цен, особенно на продукты питания, стали более заметными. Регулятор подтвердил, что сохранит жесткую денежно-кредитную политику до достижения ценовой стабильности и при необходимости готов ужесточить ее вновь.

По данным Турецкого института статистики (TurkStat), инфляция в сентябре ускорилась до 33,29% годовых против 32,95% в августе.

В 2020—2021 годах ставка в Турции колебалась в диапазоне 8—19%, а к концу 2022 года была снижена до 9%. Весной 2023-го она достигла 8,5%, после чего Центробанк изменил курс и начал резко повышать ставку — до 50% в марте 2024 года. С лета 2024-го регулятор постепенно снижает показатель, и сейчас он составляет 39,5% годовых.