Три человека погибли в результате украинской атаки на город Ясиноватая в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил в своем телеграм-канале ее руководитель Денис Пушилин. По его словам, жертвами ночного ракетного обстрела стали девочка-подросток, женщина и мужчина.

Удары «с применением реактивной артиллерии HIMARS с калибром 227 мм» были нанесены ВСУ по Ясиноватой около 03:00 в ночь на 26 октября, уточнил врио главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев в своем телеграм-канале.

По словам Пушилина, на месте погибли «девочка-подросток 2012 г.р. и женщина 1986 г.р». Пеняев уточнил, что жертвами обстрела стали мать и дочь. Судя по видео с места происшествия, дом, в котором жила семья, превращен в руины, среди которых виднеются личные вещи.

Глава района также писал, что еще один человек тяжело ранен, и ему оказывается медпомощь. Впоследствии Пушилин добавил, что раненый мужчина 1971 года рождения, чьи жена и дочь погибли при ударе, скончался в больнице.

«Администрация окажет помощь семье погибших. Глубоко скорбим по погибшим и выражаем соболезнования близким», — написал Пеняев.

В результате обстрела 11 жилых домов получили серьезные повреждения, один уничтожен полностью, пострадали легковые автомобили. Районная администрация пообещала помочь местным жителям с ремонтом, выдать стройматериалы и организовать уборку.

Факт украинской атаки по Ясиноватой с применением высокоточных осколочных ракет М31 к РСЗО HIMARS официально подтвердило Управление по вопросам документирования военных преступлений Украины. Его специалисты задокументировали повреждения построек и автомобилей по 12 адресам.

«В Ясиноватой стало относительно спокойнее после освобождения Авдеевки, но в последнее время город снова вернулся в сводку обстрелов», — пишет в своем телеграм-канале военкор Алексей Гавриш.

«HIMARS — довольно точное оружие. Значит, украинские террористы стреляли умышленно по мирным жителям», — прокомментировал случившееся телеграм-канал «Сводки ополчения Новороссии Z.O.V.». Автор канала «Фронтовая птичка» призвал публично казнить украинского лидера Владимира Зеленского и «всех его приспешников из числа военного руководства Украины».